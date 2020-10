Schaam u, bodyshamer! Waarom rekenen we mensen af op hun gewicht?

Pantone wil menstrua­tie­ta­boe doorbreken met nieuwe kleur ‘Period Red’. “Maar zo ziet ons bloed er helemaal niet uit”

6 oktober Beeld je in dat je je toilet zou schilderen in de kleur van het bloed op je derde menstruatiedag. Enthousiast? Het is nu een optie, want Pantone, een bedrijf dat kleurcoderingen publiceert, heeft een nieuwe tint rood toegevoegd aan zijn catalogus: Period, ofwel: maandstondenrood. Met de kleur wil Pantone benadrukken dat menstrueren even normaal is als ademen. Maar er is ook kritiek. “Het had realistischer gemogen.”