Sara Leemans schetst satirisch portret van 3 typische Vlamingen en hun technologiegebruik. “Thuis begint Steve elke zin met ‘hey Google’”

Actrices Halina Reijn, Maaike Neuville en Carice van Houten over tv-serie ‘Red Light’: “We zijn het tegendeel van perfecte vrouwen”

20 november Vanaf 4 december is op Streamz de nieuwe VTM-reeks ‘Red Light’ te zien, een zinderende serie tegen de achtergrond van vrouwenhandel en prostitutie. Actrices Halina Reijn (45), Maaike Neuville (37) en Carice van Houten (44) vertolken de drie hoofdpersonages, wiens levens zich plots met elkaar vervlechten. NINA strikte de dames voor een gesprek. “Als je vrouwen alleen als moeder, maagd of hoer op tv ziet, geloof je dat vrouwen alleen een moeder, maagd of hoer kunnen zijn.”