Rouwboeketten: veel meer dan een klassieke bloemenkrans

Neem huidhonger maar serieus: “Fysiek contact is een basisbe­hoef­te met een impact op je hele zijn”, zegt gerontolo­ge

30 september Niet knuffelen, geen handen geven, geen kus bij de begroeting: in het ‘nieuwe normaal’ is maar weinig plaats voor fysiek contact. Het treft ons allemaal, maar sommige zwaarder dan anderen. Denk aan singles. Of senioren in woon-zorgcentra. Problematisch, menen experts, want onze honger naar aanraking is een basisbehoefte die, onder andere, een grote impact heeft op onze stressregulatie. Voor wie hopeloos is, bestaan er gelukkig wel alternatieven die de leemte kunnen opvullen. Maar onderschat het belang van the real deal niet. “Kappers zijn de nieuwe sekswerkers geworden.”