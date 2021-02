Regisseur en vroege vogel Frederike Migom (35): “Niet zeker of het een effect van mijn leeftijd of de lockdown is, maar ik besef nu dat ik rust fijn vind”

3 mama’s van 2020 getuigen over hun zwanger­schap: “Mijn man had corona en kon zelfs niet bij de bevalling zijn. Hartver­scheu­rend”

29 december 2020 loopt stilaan op z’n einde. Het was allesbehalve een evident jaar. Al helemaal niet voor vrouwen die in verwachting waren. Voor hen geen uitgebreide babyborrel, geen grootouders die op kraambezoek kunnen komen. En nog erger: geen troostende knuffels van vrienden en familie als het allemaal vreselijk misloopt en je het kindje verliest. Drie vrouwen, Lynn, Maaike en Sophie, delen hun verhaal. “Plots was ik geen mama meer en hij geen papa. Vrienden waren stil, ouders kwamen niet. We waren alleen met ons verdriet.”