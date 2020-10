Régine Mahaux (59) is huisfotografe van Trump: “Over politiek spreek ik me niet uit. Wie ben ik om dat te doen?”

Zelfs via Facetime – de perfecte doch licht afstandelijke omgeving voor een covidproof tête-à-tête – is Régine Mahaux een vat vol energie. Een onvervalste natuurkracht. Je hebt meteen door waarom de grootste sterren op deze aardkloot massaal voor haar charmes vallen en zich vol overgave op hun kwetsbaarst of op hun gekst tonen voor haar lens. Naast fotografe is ze ook een heel klein beetje tovenaar, want ze weet perfect hoe ze magische momenten voor de eeuwigheid moet creëren. Ivana Trump, de ex van Donald, die aan een vliegende helikopter hangt? Voor Mahaux is het een fluitje van een cent. Ook met het huidige gezin Trump klikt het. Al tien jaar maakt ze foto’s van de machtigste familie ter wereld, waaronder alle privékiekjes van Donald tijdens zijn presidentschap en het officiële portret van Melania als first lady.