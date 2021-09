REEKS. Noémi (39) wilde dolgraag mama worden maar zei neen tegen een vruchtbaarheidsbehandeling: “Ik geloof in de wetten van de natuur”

Via Instagram en haar getekende columns communiceerde Mouton regelmatig over haar eigen IVF-traject en over het grote verdriet dat daarmee gepaard gaat. Nadat ze afgelopen september een cartoon maakte over haar onvervulde kinderwens, kreeg ze zo veel reacties van mensen in hetzelfde schuitje dat ze #debuskesclub oprichtte. We interviewden vier vrouwen die lid zijn van ‘de Buskesclub’, over hun onvervulde kinderwens. Je leest ze in dit dossier.