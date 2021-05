Redactrice Roxanne laat haar geboortehoroscoop lezen en haar jaar voorspellen: “Staat je persoonlijkheid echt in de sterren geschreven?”

“Jij bent net zoals Justin Bieber recht in een piekperiode geboren, die nog tot 2024 zal duren. Ik begrijp het wel. Ik kende nog maar weinig tegenslag op vlak van mijn carrière.” Astrologie is een hype. Ook journalist Roxanne is erdoor gebeten. Ze gaat op bezoek bij astroloog Michael Van den Bossche, laat haar geboortehoroscoop ontcijferen en haar komende jaren voorspellen. “Ik zie het als een manier om mezelf beter te leren begrijpen.” Hoe gaat zo’n reading in zijn werk? Roxanne legt het uit in mensentaal voor wie er voor openstaat.