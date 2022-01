Redactrice Marie ging langs bij een sjamaan. “Ik stond versteld: hoe kon hij weten dat mijn maag overhoop lag door die hamburger van gisteren?”

“Na wat voor mij maximum tien minuten leek, zegt Guy dat ik mijn ogen mag opendoen. Ik kijk op de klok, en zie dat er zo’n vijfenveertig minuten gepasseerd zijn. ‘Hè?’, denk ik.” Bij het horen van de term sjamaan, denken we aan bizarre tovenaars die oeroude rituelen uitvoeren. Toch zijn er anno 2022 heel wat mensen die aan sjamanisme doen. Ook in ons land. Redactrice Marie ging bij zo’n sjamaan langs om te zien wat dat precies inhoudt. “Er was eens een dame bij wie ik voelde: hier is iets mis. En er zat effectief een heel klein, beginnend, kwaadaardig bolletje in haar lichaam.”

De wereld der alternatieve therapieën groeit jaar na jaar, ook in ons land. Zulke behandelingen worden niet medisch erkend, en zijn een polariserend gespreksonderwerp. Toch krijgen zogenaamde healers steeds meer klanten over de vloer. De redactie van nina.be testte met een kritische blik 5 behandelingen uit om te achterhalen waarom zoveel mensen hier hun toevlucht in zoeken. In deze reeks lees je hun eerlijke en persoonlijke ervaringen.

Redactrice Marie: Op de dag dat ik mij naar Zele begeef, is het buiten druilerig en grijs: het is een van de eerste echt koude herfstdagen en ik weet niet goed wat ik mag verwachten. Ik vond Guy online nadat ik op Google zocht naar een Nederlandstalige sjamaan. Op de website van zijn praktijk Ambrosia staat te lezen dat hij doet aan sjamanisme, pendelen (het beantwoorden van (levens)vragen met behulp van een pendel) en psychometrie (een karakterbeoordeling door een helderziende of medium) dat hij werkt met chakra’s. Ik val met de deur in huis en vraag aan Guy wat zijn hoofdactiviteit precies is. Hij antwoordt simpelweg: “Jij.”

Ik kaats de bal meteen terug: “In klare taal graag.” Vervolgens legt Guy mij uit dat hij, afhankelijk van wie voor hem zit, aanvoelt wat er nodig is. Op basis daarvan beslist hij welke techniek hij die dag zal gebruiken. “Als sjamaan zijn wij getraind om iemands energietrilling aan te voelen. Alles heeft een trillingsfrequentie: de bomen, de aarde, de lucht, wij. Wanneer ik met mensen spreek, gaat hun energie zich beginnen uitdijen en openen, en kan ik die trillingen aanvoelen. Dat geeft ons sjamanen informatie over waar ergens in het lichaam er een eventuele energetische blokkade of verstoring zit.”

Quote Een goed voorbeeld van een energeti­sche verstoring is een burn-out. Sjamaan Guy

Een energetische blokkade? Ook dat klinkt nogal bedenkelijk voor de gewone sterveling, maar de bijhorende symptomen komen me maar al te bekend voor. “Zo’n blokkade kan ervoor zorgen dat men zich mentaal of fysiek niet goed voelt. In veel gevallen zal zo’n verstoring zich uiten in een fysieke kwaal die gedetecteerd kan worden door de klassieke wetenschap, gaande van stress en ernstige slaapproblemen tot echte ziektes. Of er kan enkel en alleen een symptoom zijn, zonder dat er een kwaal is. Een goed voorbeeld daarvan is een burn-out. Mensen met een burn-out krijgen hoofdpijn, rugklachten, maagklachten, noem maar op, en wanneer men bij hen een MRI-scan doet, valt er niks te vinden. Een burn-out wijst altijd op een verstoring in het energetische. Anderzijds kunnen energetische blokkades er ook voor zorgen dat het verwerken van trauma’s en rouw, en andere emotionele problemen, gehinderd worden.”

Als stress, slaapproblemen en burn-outs uitingen zijn van energetische blokkades, kunnen we wel stellen dat er heel wat mensen in onze samenleving met blokkades kampen. Om die op te heffen, gebruikt Guy als sjamaan verschillende technieken. “De laatste tijd komen er veel mensen bij mij bij wie ik aanvoel dat ze geluidsfrequentietherapie kunnen gebruiken”, vertelt hij mij. “Maar soms gebruik ik ook tarotkaarten, kristallen, pendel ik of doe ik een energetische healing.”

Volledig scherm Links: sjamaan Guy, rechts: zijn praktijk in Zele.

Waar de klassieke wetenschap stopt

Veel mensen die bij Guy langskomen zijn ten einde raad. “Vaak zijn ze al bij vijftien verschillende dokters langs geweest voor specifieke, fysieke symptomen, met als conclusie: we weten het niet. Bij die mensen is in het fysieke lichaam niks mis, en toch ervaren ze reële, fysieke klachten. De klassieke wetenschap stopt eens alle wetenschappelijke onderzoeken volledig uitgeput zijn, en er toch nog onverklaarbare symptomen zijn. Dat is waar mijn expertise van pas komt.”

Quote Ik ben een heel grote voorstan­der van de klassieke wetenschap. Mijn droom is dat onze twee domeinen hun krachten zouden kunnen bundelen. Sjamaan Guy

“Het omgekeerde gebeurt ook. Dat stuur ik mensen van hier naar de dokter. Er was eens een dame bij wie ik voelde: hier is iets mis. Een bepaalde plaats in haar lichaam bleef mijn aandacht trekken. Ik ga dan niet zeggen dat ze daar elke dag een kristal op moet leggen of wierook moet branden. Nee, ik stuurde haar door naar een specialist. En er zat daar effectief een heel klein, beginnend, kwaadaardig bolletje. Ik ben een heel grote voorstander van de klassieke wetenschap. Mijn droom is dat onze twee domeinen hun krachten zouden kunnen bundelen, want we hebben elkaar nodig.”

Frieten en hamburger

Guy en ik praten gedurende een lange tijd, en ik kom veel te weten over hem en zijn spirituele achtergrond. Plots zegt hij: “Wat is er aan de hand met je buik, als ik je dat mag vragen? Die roept al het hele gesprek lang om mijn aandacht.” Ik sta verstomd en voel me tegelijkertijd beschaamd. Mijn buik was inderdaad al de hele dag ontevreden. En ik wist heel goed waar dat aan te wijten was: de gigantische portie frieten en hamburger die ik de avond ervoor had gegeten. Ik eet normaal gesproken gezond en vegetarisch, dus mijn maag lag al de hele dag overhoop. Ik stond versteld.

Het is tijd om aan de slag te gaan: een energetische healing is precies wat ik nodig heb, voelt Guy aan. Bij een healing gebeurt er een overdracht van energie door aanrakingen. Ik ben benieuwd, en beslis het zonder enig vooroordeel te ondergaan. Ik mag op de tafel - die van de hoek naar het midden van de kamer wordt verplaatst - gaan liggen, en mijn ogen sluiten. Guy zweeft met zijn handen over mijn lichaam, aanvankelijk zonder mij echt aan te raken, om de energie te voelen. Vervolgens begint hij mij aan te raken op verschillende punten van mijn lichaam, de zogenaamde meridianen of energiekanalen.

Quote Je hartchakra voelde koud aan en stond dicht, maar ik heb er warmte ingestoken. Sjamaan Guy

Ik voel hem op verschillende plaatsen - mijn linkersleutelbeen, mijn linkerbovenbeen, mijn buik - langer pauzeren dan anderen. De plaatsen waar hij blokkades aanvoelde, zo vertelt hij mij later. Ik voel me niet gespannen, noch uitgesproken ontspannen, ik bén gewoon, en ik voel me goed. Na wat voor mij maximum tien minuten leek, zegt Guy dat ik mijn ogen mag opendoen. Ik kijk op de klok, en zie dat er zo’n vijfenveertig minuten gepasseerd zijn. ‘Hè?’, denk ik.

Derde oog

“Ik heb bepaalde blokkades in je lichaam losgemaakt zodat de energie doorheen je lichaam beter kan vloeien”, aldus Guy. “Daar zou je in de komende dagen de effecten van kunnen voelen.” Guy en ik zetten ons terug in de twee zeteltjes in zijn praktijk om na te bespreken. Op basis van mijn chakra’s begint hij verschillende aspecten van mijn persoonlijkheid door te nemen. Toegegeven: een persoonlijkheidsanalyse krijgen op basis van je chakra’s is niet voor iedereen weggelegd en vereist enige openheid, maar mij kreeg hij alvast mee.

Het eerste wat Guy mij zei, was dat hij aangenaam verrast was over mijn derde oog. “Dat staat volledig open. Dat betekent dat jij dingen ziet en aanvoelt die anderen niet zien en voelen. Dat had ik niet meteen verwacht.” Horen dat mijn derde oog open staat maakt me niet bepaald boos - ik voel me als bekroond tot lid van de spirituele elite - maar veel kan ik er niet uit opmaken. Het volgende dat hij zei, kon ik dan weer beter plaatsen: volgens Guy was het met mijn intuïtie heel wat minder goed gesteld. Ik kon hem niet tegenspreken: ik ervaar zelden of nooit dat ‘buikgevoel’ waar veel mensen het over hebben.

“Je hartchakra voelde koud aan en stond dicht”, vervolgde Guy, “maar ik heb er warmte ingestoken.” Slik. Wat warmte kon mijn hart effectief gebruiken. Ik beëindigde ongeveer een jaar geleden een vijf jaar durende relatie, en ja, ik heb sindsdien moeite om mij (oprecht) open te stellen. Maar dat besefte ik eigenlijk pas toen Guy deze woorden tegen mij uitsprak. “Ook staat er een vertraging op je sacrale chakra. Dat betekent dat je libido waarschijnlijk overdreven hoog of juist overdreven laag is. Vermeld dat maar niet in het artikel als je niet wilt dat mensen dat over je weten.”

Quote Ik sta even versteld. Wat Guy zegt klopt helemaal. Redactrice Marie

“En je keelchakra”, zegt Guy vervolgens nadrukkelijk, “die staat wa-gen-wijd open.” Ik moet lachen. “Ik praat inderdaad nogal veel”, antwoord ik. “Dat heeft er niet zoveel mee te maken. Mensen met een geopende keelchakra spreken niet per se veel, maar ze durven zich wel te uiten en zeggen altijd de waarheid.” Ik sta even versteld. Wat Guy zegt klopt helemaal. Ik heb moeite met liegen en spreek altijd, maar dan ook altijd de waarheid. Soms zelfs te veel, in die mate dat ik mijzelf er regelmatig mee in de problemen breng. Als journalist heb ik in dit gesprek niet zo veel van mijn persoonlijkheid laten zien. Hoe kon Guy dit weten, vraag ik mij opnieuw af.

“Je linkerzijde was uit balans, en dat is waar emoties en trauma uit het verleden zitten opgeslagen.” Guy en ik praten nog en tijdje verder, en hij vertelt me dingen over mezelf die gebeurd zijn in het verleden, en wanneer die dingen ongeveer gebeurden. Dingen die hij niet bepaald kon weten. Hij vertelde me ook dat alles waar ik nu mee zat niet zo belangrijk was, en dat ik me niet te veel zorgen moest maken over de toekomst.

Ik ben onder de indruk van Guy zijn inzichten. Ik weet niet precies hoé, maar het voelde alsof hij dingen wist over mij. Dingen die zéér moeilijk - maar niet onmogelijk - te gokken zijn.

Cowboys en charlatans

Een gevoelig punt voor Guy, die mij uitvoerig waarschuwde voor bedriegers in zijn sector en hoe ze te herkennen. Zelf volgde hij verschillende opleidingen. “In het Verenigd Koninkrijk, de bakermat van spiritualiteit. Ze staan daar op spiritueel vlak stukken verder dan wij. Sjamaan zijn is daar een erkend beroep, en je hebt er een soort overkoepelende organisatie, de Spiritual National Union. Om lid te mogen worden moet je examens afleggen, een gedragscode studeren en een wetgeving ondertekenen. Ik wou dat er in België ook regelgeving bestond rond wat ik doe, want momenteel zijn er veel cowboys en charlatans in mijn sector die onze geloofwaardigheid in gevaar brengen. Dat vind ik zeer jammer.”

Quote Die oeroude opleidin­gen tot sjamaan worden nog heel zelden gedaan, want die zijn bijzonder intensief. Je wordt onder andere een week lang ingegraven in de grond, en je moet dan je plan maar trekken. Sjamaan Guy

Guy behaalde vier diploma’s en heeft bijna dertig jaar ervaring op de teller. “Zo’n negentwintig jaar geleden kwam ik via mijn toenmalige vriendin in contact met mijn mentor. Die man zag iets in mij, en hij wijdde me in in de wereld van het spirituele. Ik wist bij lange niet waar hij het over had. Mijn eerste reactie was: jij bent gek. Tot ik met mijn eigen ogen begon te zien dat wat hij me vertelde waar was. Ik ben toen verschillende opleidingen gaan volgen in het Verenigd Koninkrijk, waaronder ‘energetic eagle sjamanism’, een moderne versie van sjamanisme. Die oeroude opleidingen tot sjamaan worden nog heel zelden gedaan, want die zijn bijzonder intensief. Je wordt onder andere een week lang ingegraven in de grond, en je moet dan je plan maar trekken. Voor alle duidelijkheid: dat heb ik niet gedaan”, vertelt Guy al lachend.

Wanneer ik buiten wandel bij Guy, overheerst één gevoel: warmte en verbazing. Ik weet niet of Guy nu gewoon bijzonder veel mensenkennis heeft, of dat hij effectief dingen kan zien en voelen die verborgen zijn voor anderen. Mij heeft het alvast aan het denken gezet en meer inzicht gegeven in bepaalde patronen in mijn leven. Maar je moet er natuurlijk wel zelf een beetje in willen geloven.

Een sessie bij Guy kost 70 euro, meer info hier.

