Red Flame Tine De Caigny, topscheids Viki De Cremer en voetbaljournaliste Hilde Van Malderen: “Vrouwenvoetbal is puurder”

5 vrouwen­ploe­gen in een stoere sport over hun sterke band: “Een heel team beschermt je, op én naast het veld”

Ja, enthousiasme werkt aanstekelijk. Ter ere van de week van de ploegsport zwaaien vijf vrouwelijke teams de deuren van hun kleedkamer open voor een openhartig gesprek over de liefde voor hun sport. “Velen van ons zitten de hele dag op kantoor of op school. Als je ’s avonds dan door de modder rolt, vergeet je even alles en iedereen.” Van een sportieve uitlaatklep tot het recept voor meer zelfvertrouwen, ze hebben redenen genoeg voor hun vaste afspraak op het veld. “Sinds ik mama ben is onze wekelijkse trainingsafspraak nog belangrijker. Samen met m’n vriendinnen achter de bal lopen geeft me zuurstof voor de rest van de week.”

1 september