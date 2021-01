Psycholoog geeft tips voor het smeden en volhouden van goede voornemens in coronatijd: “Een wereldreis is lastig, maak plannen die haalbaar zijn”

Niet toevallig maken we begin januari massaal goede of nieuwe voornemens. “Een nieuw jaar is een beginpunt om oude gewoontes achterwege te laten of frustraties die al lang spelen aan te pakken”, schetst motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent). “Daarnaast speelt mee dat veel mensen net een vakantie- of rustperiode achter de rug hebben, waardoor ze konden terugblikken op het voorbije jaar of eindelijk eens tijd hadden om te herbronnen. Zo’n periode is noodzakelijk om te reflecteren, voor jezelf uit te maken wat je wil en je te kunnen heroriënteren.”