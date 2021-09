Psychiater Edel Maex pleit voor mindfullness als wapen tegen burn-outs: “Leren mediteren heeft me voorgoed veranderd”

Controle­freak of dramalama? Deze test onthult aan welk onaange­naam of toxisch gedrag je je schuldig maakt

15 augustus Wij, mensen, zijn niet perfect. Sterker nog, soms zijn we ronduit onaangenaam. We zijn negatief, lui of arrogant. Bewust of onbewust. “Elk van ons vertoont nu en dan toxisch gedrag”, gelooft de CEO van Truity, een Amerikaans bedrijf dat persoonlijkheidstesten ontwikkelt. Daarom is hun nieuwe test er eentje die ons helpt de vinger te leggen op het onaangename gedrag waar we ons het meest schuldig aan maken. Ben jij een mansplainer, dramalama of controlefreak?