Psychedelische truffels als medicijn tegen depressie: wat zijn dat en hoe werkt het?

Trippen als therapie: kunnen paddo’s helpen bij een depressie? “Alcohol en sigaretten veroorza­ken veel meer gezond­heids­scha­de”

Zestien jaar lang nam zangeres Selah Sue (32) antidepressiva. Maar sinds kort is ze daarmee gestopt en is ze overgestapt op psychedelische truffels. Ze is niet alleen: wereldwijd doen wetenschappers onderzoek naar het therapeutisch gebruik van middelen als magic mushrooms, lsd, ecstasy, ayahuasca en zo meer. Gelukkiger zijn door te trippen, kan dat? Of is het een gevaarlijke hype? Neurowetenschapper Michiel van Elk zet alle voor- en nadelen op een rijtje. “Ik kan me voorstellen dat psychiatrieafdelingen in de toekomst enkele ‘tripkamers’ ter beschikking zullen hebben.”

31 januari