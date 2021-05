Prof seksueel strafrecht Liesbet Stevens (48) vecht voor gendergelijkheid: “Mijn oudste zoon moet thuis mee de was plooien. Zonder discussie”

Marloes Stevens (28), Vlaams model en liefje van Austra­lisch popidool Cody Simpson: “Ik geloof dat het universum heel hard aan mijn kant staat”

15 mei Van een wafel in Gent naar het zonovergoten Los Angeles. Dat is het verhaal van de modellencarrière van Marloes Stevens. De Gentse woont nu in Amerika, eerst in New York, sinds vorig jaar in Los Angeles, en vond er geluk, succes en liefde. Dat laatste dan nog wel bij wereldwijd popidool Cody Simpson, ex van Miley Cyrus en vriend van Justin Bieber. In een openhartig gesprek met NINA vertelt Marloes hoe ze het als bescheiden Vlaamse schopte tot de wereld van glamour en celebrity’s. “Ben ik voor het geluk geboren? Dat zou ik niet zeggen. Ik heb veel moeten opgeven.”