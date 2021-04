Prof psychologie over de impact van corona op jongeren: "Volwassenen moeten erkennen dat het leed van de jeugd oprecht is”

Antidepres­si­va vaak geen oplossing voor mensen met depressie: “Psychothe­ra­pie zou de basisbehan­de­ling moeten zijn, niet een pil”

7 april Een antidepressivum is altijd een beetje gokken. Meer dan de helft van de mensen probeert twee of drie types en is dan nog steeds niet geholpen. Daarom zoeken wetenschappers naar een behandeling op maat, waarbij ook gekeken wordt naar je metabolisme en DNA. Is er licht aan het einde van de tunnel? Volgens twee experts alvast wel. “MRI-scans blijken in staat om voor acht op de tien patiënten te voorspellen of ze wel of niet baat zouden hebben bij antidepressiva of een andere behandeling.”