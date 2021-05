Praten over koetjes en kalfjes verleerd? 5 tips van een psycholoog: “Kom er voor uit als je je awkward voelt”

Dit weekend treden de versoepelingen in: eindelijk hervatten we het normale leven waarin sociale interacties verder reiken dan Zoom-apéro’s en anderhalvemeter-wandelingen. Ben je helemaal klaar voor terrasjes en barbecues, maar zitten je openingszinnen en onderwerpen om over te praten wat onder het stof? Met deze 5 tips van klinisch therapeut Leslie Hodge praat je eens over iets anders dan het weer of AstraZeneca.

“Er graag willen bijhoren en graag geliefd zijn door anderen, is eigen aan de mens”, begint Hodge. “En in iedereen schuilt de angst om sociaal niet aanvaard te worden. Je bent dus zeker niet de enige die zich onwennig of onzeker voelt over zijn of haar sociale vaardigheden. We moeten er allemaal terug wat inkomen. Probeer daarom mild en niet te streng te zijn. Voor jezelf maar ook voor anderen.”

1. Wees eerlijk

“Kom er open voor uit als je je awkward of raar voelt”, luidt de eerste belangrijke tip van Leslie. “Het is voor iedereen wennen nu we elkaar terug mogen zien. Die onwennigheid mag benoemd worden, want het is waarschijnlijk een gemeenschappelijke factor. Veel mensen voelen zich angstig omdat ze niet weten wat kan en wat niet kan. Je mag die onzekerheid of dingen waarover je je zorgen maakt zeker aanhalen. Je kan het zelfs als gespreksopener gebruiken.”

2. Begin met een compliment

“Complimenten zijn een hele goede gespreksstarter”, vervolgt Hodge. “Je geeft je gesprekspartner een goed gevoel waardoor hij of zij zich meteen op zijn of haar gemak voelt bij jou. Plus, je hebt meteen een onderwerp om verder over te praten. Maar dan moet het wel een gemeend compliment zijn. Geen passe-partout die je bij iedereen kan toepassen. Merk je dat de andere persoon moeite heeft gedaan voor iets, draagt of doet hij of zij iets dat je bijzonder of speciaal vindt? Breng dat dan aan. Een oprecht, gemeend compliment is een heel positieve, dankbare manier om een gesprek te openen.”

3. Stel open vragen

“Mensen vertellen enorm graag over zichzelf”, weet Hodge. “Vertelt iemand over zijn werk, of over iets dat hij heeft gezien of gelezen, meegemaakt of gedaan? Stel er een open vraag over en je hebt sowieso een goede start van een conversatie. Mensen delen heel graag dingen die ze zelf meemaken. Zeker nu het een tijdje geleden is dat ze hebben kunnen praten met mensen die niet tot hun knuffelcontacten horen. Met een open vraag scoor je gegarandeerd.”

4. Zoek iets gemeenschappelijks

“Probeer niet enkel op basis van vragen een conversatie te voeren, maar probeer ook zelf dingen te delen. Dat werkt het best als het gaat over iets dat jij en je gesprekspartner gemeenschappelijk hebben. Als er mensen zijn met dezelfde interesses als jou, kan je over die dingen praten. Dat is een binnenkopper. Ben je in de bibliotheek? Dan kan je het bijvoorbeeld hebben over de boeken die je gaat uitlenen en waarom.”

“Iedereen is in quarantaine geweest, iedereen zal worden gevaccineerd. Dat is voor iedereen nieuw en dus een heel goed gesprekspunt. We hebben het namelijk allemaal samen meegemaakt.”

5. Waardeer kleine momenten

“Het is een misvatting dat je meteen voor de grote, diepzinnige gesprekken zou moeten gaan. Smalltalk en kleine momentjes van verbinding met anderen zijn heel waardevol. Ze kunnen ons een heel positief gevoel én voldoening geven. Stel jezelf dus open in dagdagelijkse gesprekken in plaats van de hele tijd naar je smartphone te kijken. Sta je aan te schuiven bij de supermarkt of in de rij voor een drankje? Probeer eens een praatje te maken met iemand die voor of achter jou staat, met de persoon achter de kassa of de barista.”

Waarom dat volgens Hodge zo belangrijk is? “In mijn boek over eenzaamheid beschrijf ik een studie waarbij ze aan twee groepen mensen vroegen om een koffietje te gaan halen. Tegen de ene groep werd gezegd: ga zo efficiënt mogelijk je koffie halen. De tweede groep moest proberen een praatje te maken terwijl ze hun drankje haalden. Beide groepen dronken identiek dezelfde koffie van identiek dezelfde barista, maar degenen die een gesprekje hadden gevoerd, waardeerden de koffie zoveel meer en vonden de smaak zelfs beter. Praten met anderen draagt bij aan een positief gevoel over de hele lijn.”

Leslie Hodge is een klinisch psychologe van de groepspraktijk Strong Mind. Ze schreef een boek ‘Eenzaam tussen mensen’ over eenzaamheid, ervoor het boek #Verborgen Kopzorgen, waarin ze bekende Vlamingen aan het woord laat over hoe ze met hun psychische problemen omgaan.

