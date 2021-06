Popster Billie Eilish onder vuur voor queerbaiting. Wat is het en waarom wordt ze ervan beschuldigd?

Popster Billie Eilish (19) wordt na een Instagrampost beschuldigd van queerbaiting: hinten op LGBTQ+-representatie, zonder die effectief door te voeren. In het geval van Eilish wordt ze verweten haarzelf voor te doen als deel van de LGBTQ+-gemeenschap, om fans uit die gemeenschap te krijgen. De oproer ontstond nadat ze “Ik hou van meisjes” onder een van haar foto’s had gezet.

“I love girls.” Met die caption zette Brits popidool Billie Eilish Instagram op zijn kop. Alweer, want de popster staat nogal bekend om haar spraakmakende looks. Ze deelde een paar foto’s van haar nieuwe single ‘Lost Cause’, waarin ze met een aantal vrouwen danst, Twister speelt, lacht en rollebolt. Beelden die doen denken aan een, soms een tikje pikante, sleepover. Dat Billie zich met de meisjes amuseert in de clip is niet moeilijk te zien. Al zit er volgens sommigen meer achter dan dat.

Duizenden fans reageerden verontwaardigd toen Billies nieuws clip een paar dagen geleden online kwam. De popster werd ervan beschuldigd aan queerbaiting te doen, en toen ze niet veel later de beruchte foto’s postte, was het hek van de dam. De meesten vroegen zich af of Billie zich outte als bi of lesbisch. Ook omdat ze de foto’s net tijdens de Pride-maand deelt. Sommigen zien er ook de humor van in. Zo reageerde een fan: “Dit kan maar beter een coming-outpost zijn, want ik zit al mijn hele leven achter je aan.” De groep die achter haar clip bewijs van queerbaiting ziet, beschuldigt Billie ervan mee te surfen op de ‘pride-hype’, terwijl ze eigenlijk heteroseksueel is.

(Lees verder onder de foto).

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de VS staat juni in het teken van Pride. De LGBTQ+-gemeenschap eert er zo de beruchte Stonewall-rellen van juni 1969, toen het in New York tot een confrontatie kwam tussen de politie en holebi’s en transgender mensen die genoeg hadden van hun onderdrukking. In het straatbeeld vertaalt zich dat in regenboogvlaggen, kleurrijke projecties op monumenten en de populaire regenboogzebrapaden. Ook bedrijven blijven niet achter. Converse-schoenen, het kaartspel UNO,... Allemaal brengen ze naar aanleiding van Pride een speciale editie op de markt. Al doen sommige bedrijven dit eerder uit commercieel belang, dan uit oprecht activisme. Billie Ellish wordt er nu van beschuldigd hetzelfde te doen.

Dat gegeven heet queerbaiting. Volgens holebiorganisatie Wel Jong Niet Hetero is queerbaiting een veelgebruikte manier om een LGBTQ+-publiek aan te trekken. Extra fans, in Billie’s geval. “Als je hierna zegt dat je op mannen valt, doe je aan queerbaiting", reageert een fan verontwaardigd. “Als een queer persoon ben ik queerbaiting zat. Ik hoop dat dit ergens toe leidt, want het is echt niet leuk dat onze gemeenschap op deze manier wordt gebruikt voor clicks.”

Nog een groep fans neemt Eilish in bescherming: “Zeggen dat haar uitspraak queerbaiting is, toont aan hoezeer vrouwen en liefde tussen vrouwen geseksualiseerd wordt in onze samenleving. ‘Ik hou van meisjes’ wordt meteen gelinkt aan haar seksualiteit, terwijl er toch oneindig veel soorten houden van zijn?”, leest een van de reacties. “Het is misschien gewaagd om te zeggen, maar als Billie Eilish zin heeft om rond te dansen en zich sexy te voelen tussen andere vrouwen, is dat geen queerbaiting.”

De zangeres reageerde nog niet op de beschuldigingen. Een dag later postte ze wel een foto met als onderschrift: ‘Ik ben moe.’ Ook hier zijn haar woorden erg voor interpretatie vatbaar.

Lees ook: