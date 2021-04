Podcasts over welzijn populairder dan ooit: Belgen zochten er massaal hun heil in tijdens lockdown

Volgens data van streamingdienst Spotify bleven we het afgelopen jaar niet bij de pakken zitten. We gingen op zoek naar manieren om onze geest te verruimen en onze mentale gezondheid eigenhandig te verzorgen. En dat deden we door massaal te luisteren naar podcasts over thema’s zoals meditatie, gezonde voeding en een goede nachtrust.

Het afgelopen jaar zagen we een toenemende populariteit van welzijn en alles wat ermee te maken heeft. Dat is een algemene tendens: wereldwijd groeide het aantal luisteraars van wellnesspodcasts op Spotify met 116 procent. Maar de Belgen blijken extra geïnteresseerd in dit type content. Het aantal mensen dat bij ons naar podcasts over welzijn luisterde, steeg met maar liefst 135 procent. Dat blijkt uit data van Spotify over de periode van maart 2020 tot februari 2021.

Dat is helemaal niet gek. We moesten ons in 2020 plots aanpassen aan een leven binnenshuis met beperkt sociaal contact. Daar komt bij kijken dat veel activiteiten waar we normaal gesproken energie uit kunnen putten wegvielen, denk maar aan vakanties, feestjes, sport-, kunst- of muzieklessen, ... Terwijl er anderzijds enorme wachttijden zijn voor wie psychische hulp zoekt, aan prijzen die niet voor iedereen haalbaar zijn. Dat podcasts over welzijn het nu extra goed doen, is dus een logische en positieve evolutie. De populairste onderwerpen? Zelfhulp, gevolgd door zelfverbetering, ontspanning, meditatie en gezonde voeding.

Als we de top 10 onder de loep nemen, valt op dat wij Belgen gek zijn op content om beter te slapen. De podcasts ‘Get Sleepy: Sleep meditation and stories’, ‘Deep Sleep Sounds’ en ‘Guided Sleep Meditations’ prijkten respectievelijk op de tweede, vijfde en tiende plaats van onze top 10. Maar ook podcasts rond zelfhulp waren ontzettend geliefd in ons land. De populairste titel is er één van eigen bodem: ‘Onbespreekbaar’ (van Jef Willem en Nicolas Overmeire). Eva Daeleman komt twee keer in de lijst voor met haar podcasts ‘Elke Dag Vakantie’ (met Stijn Heymans) en ‘Woman Up!', die op de derde en vierde plaats in de lijst staan.

Hieronder kan je de volledige top 10 bekijken en inspiratie opdoen voor jouw nodige portie wellness.

Top 10 populairste wellness podcasts op Spotify in België (periode maart 2020 - februari 2021)

