Pernilla en Cecilie werden via Tinder opgelicht voor 240.000 euro: “Volgens Google was hij de zoon van een steenrijke ­diamantair”

Opgelicht voor 780.000 (!) euro: dubbel zoveel Belgen werden vorig jaar slachtof­fer van 'vriend­schaps­frau­de’

Sinds de start van de coronacrisis is het aantal gevallen van vriendschapsfraude toegenomen. In 2020 ontving de FOD Economie maar liefst 1.317 meldingen over vriendschapsfraude, dat is bijna een verdubbeling van het aantal meldingen voor de coronacrisis. Er werd datzelfde jaar zowat 9 miljoen euro buit gemaakt door oplichters. Dat laat de FOD Economie weten.

25 oktober