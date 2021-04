“Pas weken later besefte ik: shit, ik ben wel mama”: 3 vrouwen over hun abortus

Schrijf eens een brief aan je toekomsti­ge zelf: “Het is een vorm van therapie”

23 maart Via de website FutureMe.org schrijf je een brief naar jezelf in de toekomst. Eén jaar, vijf jaar, tien jaar later: op de datum die jij instelt, komt de brief bij je toekomstige zelf aan. Beeld je in hoe gek het dan zal zijn om te lezen over je leven in deze vreemde tijden.