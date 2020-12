OPROEP. Vertel ons over het origineelste kerstcadeau dat jij ooit gekregen hebt

Actrice Lize Feryn is een overtuigd avondmens: “Het nachtelij­ke piekeren heb ik van mijn mama”

19 oktober Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: actrice Lize Feryn (27). “Ik moet dikwijls héél vroeg uit mijn bed voor opnames, en dan hou ik wel van de sfeer die daarbij hoort: de wereld is nog niet op gang en dat geeft me een reisgevoel.”