OPROEP. NINA zoekt vrouwen die kritiek kregen op hun vrouwelijkheid

Het is straf dat de kledij van een vrouw anno 2021 nog steeds een impact heeft op haar professionaliteit en autoriteit. Heb jij dit ook al ervaren? Heeft jouw (ex-)baas ooit gezegd dat jij je minder sexy moet kleden op de werkvloer? Of heb je een promotie of loonsverhoging aan je neus zien voorbij gaan door de manier waarop jij je kleedt? Laat het ons weten. Schrijf je verhaal in het kort neer en mail het - samen met je telefoonnummer - naar liesbeth.de.corte@dpgmedia.be.