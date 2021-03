OPROEP. NINA zoekt vrouwen die een miskraam hadden en daarover willen vertellen

Vrouwen die een miskraam hadden of bevielen van een doodgeboren kindje hebben voortaan in Nieuw-Zeeland, net als hun partner, recht op drie dagen betaald verlof. “Omdat het verlies dat met een miskraam gepaard gaat, tijd nodig heeft om te herstellen”. En die tijd krijgen koppels in België lang niet altijd. Daarom zoekt NINA vrouwen, mannen en koppels die willen vertellen over de impact van een miskraam op hun lichaam, leven en relatie.