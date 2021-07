OPROEP. NINA zoekt mensen die willen vertellen over hun huid (en de impact ervan op hun zelfbeeld)

Sun’s out, buns out! Tijdens de zomer durven we meer huid te tonen. De één doet het zonder nadenken, voor de ander ligt dat wat moeilijker. Omdat ze aan de lopende band zonnecrème moeten smeren om hun porseleinen huid te beschermen, omdat iedereen op straat staart naar hun tattoos of omdat ze een bepaalde wijnvlek niet meer kunnen verstoppen. Voor een nieuwe reeks zoeken we mensen die hierover willen babbelen.