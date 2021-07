OPROEP. NINA zoekt mensen die willen vertellen over daten als je psychische problemen hebt

‘Rainbow washing’: waarom niet alle regenbogen voor Pride Month even oprecht zijn. “Gewoon een commer­ciële opportuni­teit”

4 juni Juni betekent Pride Month, en dus duikt naar goede gewoonte de regenboogvlag overal op. Niet alleen in het straatbeeld, maar ook steeds vaker in de winkelrekken. Een nobele actie van de bedrijven of een slinkse marketingtruc? Senne Misplon van Wel Jong Niet Hetero, Eef Heylighen van Çavaria en lgbtq+-activiste Fleur Pierets leggen uit wat ‘rainbow washing’ is. “Een vlag uithangen of een T-shirt drukken heeft niets van doen met lgbtq+-mensenrechten verdedigen.”