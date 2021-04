OPROEP. NINA zoekt mensen die opnieuw zijn gaan studeren

Lucide dromen maken je mentaal sterker. Expert legt stap voor stap uit hoe

22 april Sinds de Netflix-hit ‘Behind Her Eyes’ heeft iedereen het over lucide dromen: dromen waarin je bewust bent van het feit dat je aan het dromen bent. Wist je dat je zulke dromen actief kan opwekken en dat ze psychologisch heel nuttig kunnen zijn? Psycholoog Tim Post, auteur van het boek ‘Droom meester’ geeft er wereldwijd lezingen over. Hij licht toe: “Eenmaal je weet dat je droomt, kan je de touwtjes in handen nemen en je droom sturen. Je kan bijzondere dingen doen die in het echte leven nooit mogelijk zouden zijn.”