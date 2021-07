OPROEP. NINA zoekt mensen die op ons platform hun brief aan een (on)bekende willen delen

Een voorproef­je van NINA. De waarheid over Instagram ontrafeld met 7 influen­cers, waaronder Jamie-Lee Six (22): “Eigenlijk haat ik het om bekend te zijn”

28 mei Zijn ze inspirerend of manipulatief? Oprecht geïnteresseerd in wat ze posten of regelrechte schnabbelaars? En hoe werkt hun scene met schijnbaar eigen wetmatigheden? We namen een duik in de wondere wereld van Instagram met de Vlaamse influencers Jamie-Lee Six (22), Zoey Hasselbank (29), Kirsten Jassies (46), Cindy Van Dyck (28), Eva Tuytelaers (35), Romy Slimbach (25) en Nanja Massy (33). Samen zijn ze goed voor heel wat volgers en dus ook heel wat invloed.