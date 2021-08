OPROEP. NINA zoekt mensen die hun pestkop van vroeger opnieuw regelmatig tegenkomen

Kinderen kunnen hard zijn voor elkaar. Heel wat mensen hebben in hun jeugd dan ook negatieve ervaringen gehad met pesters, helaas. Gelukkig lukt het gaandeweg in je leven vaak wel om die herinneringen te vergeten en blijven de pestkoppen waar ze thuishoren: in je verleden.

Maar wat als zo’n figuur opeens opnieuw in je leven verschijnt en dat verleden weer wordt opgerakeld? Omdat de pestkop plots in je bedrijf komt werken, bijvoorbeeld, een relatie vormt met iemand in je kennissenkring of omdat zijn of haar kinderen naar dezelfde school gaan als die van jou. NINA zoekt mensen die in zo'n situatie beland zijn en erover willen vertellen.