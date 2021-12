OPROEP. NINA zoekt mensen die hun hoop op verzoening willen neerpennen in een brief

De CRIP-beweging wil komaf maken met vooroorde­len over mensen met beperking. “Zolang er discrimina­tie bestaat, moet er ook activisme zijn”

“Als we lang genoeg leven – en we leven steeds langer – is de kans reëel dat we allemaal ooit iets tegenkomen op fysiek of mentaal vlak.” Cultuurwetenschapper Leni Van Goidsenhoven focust al tien jaar op 'disability studies’: ze pleit ervoor dat we beperkingen niet zien als iets individualistisch maar als iets wat iedereen kan overkomen. “We moeten mensen in al hun vormen en soorten normaliseren.”

