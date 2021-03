OPROEP. Heb jij advies nodig om gemotiveerd te blijven na 1 jaar coronamaatregelen? Stuur ons je vragen door

Al een jaar zitten we opgescheept met de pandemie. Het is dus normaal dat jij je afvraagt: waar blijft het licht aan het einde van de tunnel? Het is steeds moeilijker om de coronamaatregelen te blijven volgen, maar de bal ligt in ons kamp. De vraag is nu hoe we die collectieve motivatie kunnen aanwakkeren. Vind jij het ook moeilijk, heb je nood aan praktische tips of wil je mensen rondom jou motiveren?