OPROEP. Ervaar je met je broer of zus al jaren onderlinge competitie? NINA wil je verhaal horen

Met onze familie zijn we onlosmakelijk verbonden. En of we dat nu willen of niet: feit is dat we regelmatig met onze broer of zus vergeleken worden. Wie geen enig kind is, herkent uitspraken zoals deze vast. “Je broer heeft een bedrijfswagen, hoe komt het dat jij dat niet hebt?” Of: “Jouw zus heeft zo’n fijne vriend, heb jij nog niemand gevonden?”