OPROEP. Ben jij een grote fan van Britney Spears die vindt dat ze bevrijd moet worden?

12 februari Het is de Week van de Belgische Muziek. Het uitgelezen moment voor een portie girl talk met een Belgische muzikante. Vandaag: Isolde Lasoen (41). Ze blikt terug op het pittige coronajaar en tipt enkele women to watch. “Als drumster had ik geen vrouwelijke voorbeelden. Maar so what? Het ding is: ik wil gewoon een goeie drummer zijn, niet de beste drumster.”