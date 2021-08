“Op sociale media draait het niet langer om inspiratie, wel om informatie en educatie.” Vaarwel influencer, de ‘genuinfluencer’ neemt het over

Dat de coronacrisis onze levens flink door elkaar geschud heeft, moeten we je vast niet meer vertellen. Maar ook het influencer-landschap werd grondig herzien. Aan een opmars bezig: de ‘genuinfluencer’. Niet gespecialiseerd in mode, beauty of lifestyle. Nee, ze verspreiden belangrijke info over maatschappelijke thema’s. “Van influencers wordt verwacht dat ze authentiek zijn, meer dan ooit.”

De term genuinfluencer – een (geniale) samentrekking van de Engelse woorden ‘influencer’ en ‘genuine’, wat oprecht betekent – werd in het leven geroepen door WGSN, een bedrijf gespecialiseerd in trend forecasting. Genuinfluencers zijn sociale mediasterren die er bewust voor kiezen om te posten over maatschappelijke thema’s. “Ze zijn niet gespecialiseerd in mode, beauty of lifestyle”, vertelt Cassandra Napoli van WGSN. “Maar ze gebruiken hun platform om naast posts over producten ook belangrijke informatie te verspreiden.”

Trendwatcher Geraldine Wharry nam het fenomeen onder de loep. “Van influencers wordt verwacht dat ze authentiek zijn, meer dan ooit”, vertelt ze aan The Guardian. Ook transparantie is belangrijk. Influencers liggen al snel onder vuur als ze de verkeerde historische term gebruiken of gedrag vertonen dat in strijd is met wat Gen Z’ers belangrijk vinden. “Helderheid telt", klinkt het in het rapport.

En dat vooral sinds de coronapandemie. ‘In ons kot’ dachten veel mensen na: over hun geestelijke gezondheid, de klimaatcrisis en de Black Lives Matter-beweging. En dus moest de rol van de influencer veranderen.

“In plaats van naar verhalen te kijken van beroemdheden in hun gigantische villa’s die zeiden: ‘we zitten allemaal in hetzelfde schuitje’, wilden mensen anderen door dezelfde zware tijd zien gaan", zegt Alessandro Bogliari, medeoprichter van The Influencer Marketing Factory. “Door de pandemie kwam er een grote verschuiving van het ‘aanbidden’ van celebs naar een meer ‘normale’ band opbouwen met influencers die het ook moeilijk hadden.”

In de loop van vorig jaar hebben influencers over de hele wereld hun rol uitgebreid. “Influencers namen deel aan culturele gesprekken over belangrijke onderwerpen zoals jezelf laten vaccineren en bloed doneren”, zegt Bogliari. “Finland schakelde de hulp in van 1500 influencers om informatie te delen met hun netwerk over Covid-19 en de Britse regering koos ervoor om een ​​’Love Island’-ster te betalen om gezondheidsinfo te posten”, zegt Napoli. “We zagen gesponsorde TikTok-dansroutines die het publiek aanmoedigden om hun handen te wassen.” Ze verwijst ook naar TikTokker Tinx en haar videogesprek over vaccinatie met dr. Anthony Fauci, expert op het gebied van infectieziekten in de VS.

“Op sociale media draait het niet langer om inspiratie, maar om informatie en educatie”, zegt Bogliari. En dat hebben ook merken begrepen: ze kijken niet naar het aantal volgers, maar naar het publiek van de influencer. Jeff Fromm, auteur van ‘Marketing To Gen Z’, zegt: “Gen Z kiest bewust wie ze volgen en liken, het is een manier om hun politieke overtuigingen te tonen. Ze zijn wijs voor hun leeftijd, ze weten hoe ze hun ideeën kunnen omzetten in zinvolle acties.”

