Op LinkedIn kan je nu aanduiden dat je ‘thuisblijfouder’ bent

De beroepsstatussen op LinkedIn vroegen al een tijdje om een grondige update. Daar gaf het platform nu gehoor aan, want thuisblijvende ouders krijgen eindelijk de erkenning die ze verdienen. Een huishouden runnen en tegelijkertijd kinderen opvoeden, is allesbehalve evident. Dat het voortaan als een voltijdse job wordt beschouwd, is dus een meer dan welgekomen aanpassing.

Erkenning

De veranderingen op LinkedIn zijn er niet zomaar gekomen. Op 8 maart verscheen er een artikel met de titel ‘How a Simple Platform Fix Can Help Millions of Women Trying To Re-Enter the Workforce’, geschreven door journaliste Heather Bolen. Daarin uit ze haar kritiek op het gebrek aan keuzemogelijkheden voor jobs in een cv. Want niet iedereen krijgt de kans om carrière te maken. Vrouwen kunnen zich bijvoorbeeld gedwongen voelen om hun job op te geven en thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen. En daar wordt volgens Bolen geen rekening mee gehouden: “LinkedIn moet de impliciete discriminatie van vrouwen verhelpen”, stelt de journalist.

Ook het Amerikaanse tijdschrift Fortune merkte het artikel op en vroeg LinkedIn om te reageren op het voorstel van Bolen om meer erkenning te geven aan stay-at-home moms. Daarop ondernam de professionele netwerksite meteen actie door ‘thuisblijfouder’ als optie toe te voegen. “Ik sta volledig achter het feit dat we de periodes van professionele inactiviteit op profielen moeten standaardiseren om het wervingsproces te verbeteren”, zegt Engineering Manager Bef Ayenew van LinkedIn.

Die aanpassing komt geen moment te vroeg. Uit cijfers van Fortune blijkt dat minstens 2,3 miljoen werkende vrouwen in de VS hun job moesten opgeven als gevolg van de pandemie. Volgens Bolen moesten ze “gedwongen kiezen tussen een carrière en hun rol als moeder.”

Uitbreiding functietitels

Dat LinkedIn de optie ‘thuisblijfouder’ heeft toegevoegd, is een stap in de goede richting. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel op dat gebied. Zo is de tot nu toe vaak gehanteerde term ‘huisvrouw’ voor thuisblijvende ouders nogal verouderd. De alternatieve termen die LinkedIn heeft toegevoegd, 'huisblijfvader' en ‘thuisblijfmoeder’ passen beter binnen de huidige tijdsgeest.

Verder is het op LinkedIn momenteel nog niet mogelijk om bijvoorbeeld zorg voor een naaste, zwangerschaps-, ouderschaps- of adoptieverlof aan te duiden. Ook de optie ‘werkloosheid door pandemie’ staat niet tussen het lijstje. Dat is nochtans belangrijk, aangezien veel mensen (tijdelijk) zonder werk vielen door de coronacrisis.

Het platform gaf deze tekortkomingen toe en deed de nodige aanpassingen. In de toekomst wil LinkedIn nog een onderscheid maken tussen werkervaring enerzijds en professionele inactiviteit anderzijds. Zo zullen er tien classificaties - van ouderschapsverlof tot een sabbatjaar - worden opgenomen. En ook niet onbelangrijk: de huidige binaire voornaamwoorden hij/zij, hem/haar, zijn/haar zullen worden uitgebreid met die, hen en hun.

