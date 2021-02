Ook oudere generaties worstelen met ongezond smartphonegebruik. Ise (27): “Mijn ouders praten niet meer aan tafel, ze scrollen gewoon”

Woestijn­vis-producer Inge Sierens is het produc­tiefst in de ochtend­uren: “Regelmaat is een tegengif voor de chaos in mijn hoofd”

22 februari Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: producer en schrijfster Inge Sierens. Tot begin dit jaar was ze in dienst bij Woestijnvis. Onlangs debuteerde ze als auteur met haar eerste roman ‘Blauw dat wemelt’, uitgegeven bij Manteau. “In de roman is de ontrouw gebaseerd op eigen ervaring. Maar mijn man weet waar de fictie begint en de waarheid stopt.”