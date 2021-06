Onveilig op straat: 2 studentes maken pakkende video over seksuele intimidatie. “Als het al de tiende man is die je aanspreekt, voel je je een prooi”

1 op de 2 Belgische meisjes neemt weleens een omweg op straat uit angst voor seksuele intimidatie. Dat blijkt uit een onderzoek van Plan International. Het issue krijgt een gezicht – eigenlijk zelfs drie – in een minidocumentaire die twee studentes van Thomas More Mechelen maakten. “We zijn geschrokken van de getuigenissen die we binnenkregen”, zeggen Jasmien (23) en Fien (21). Met de video en de bijbehorende Instagrampagina hopen ze de dialoog opnieuw op te starten, en een plek in het curriculum van scholen te krijgen. “Werkelijk elke vrouw heeft een verhaal.”

“’s Avonds wandel ik met mijn hond door het Rivierenhof in Antwerpen. En ik ben altijd op mijn hoede”, zegt Rosie. “Tuurlijk mag je me een mooi meisje noemen. Maar als je me dat toeroept om 11 uur ’s nacht van de overkant van de straat, voel ik me daar heel ongemakkelijk bij.”

De drie verhalen uit de minidocumentaire bevestigen de schrijnende statistieken die Plan International zopas vrijgaf. De organisatie bevroeg zo’n 3.000 meisjes, en daaruit bleek dat 91 procent van hen al last had van seksuele intimidatie op straat. Denk aan nagefloten, achtervolgd of ongewenst aangeraakt worden. Bij 31 procent gebeurt dat tijdens het wandelen, bij 15 procent op openbaar vervoer. “We merken dat een op de twee bevraagden bepaalde plaatsen gaat vermijden, geen oogcontact maakt en andere kleding draagt om zich aan te passen aan de situatie.”

Een golf aan getuigenissen

‘Onveilig op straat’, zo heet de minidocumentaire over seksuele intimidatie die studentes Jasmien Geivers en Fien Engelen maakten als eindwerk voor hun studies journalistiek. Na de moord op Julie Van Espen merkten ze dat er her en der gratis zelfverdedigingslessen georganiseerd werden voor meisjes. “Maar het verhaal daarachter vonden we belangrijker: blijkbaar voelen heel veel vrouwen zich dus onveilig op straat.”

Quote De verhalen zijn zo uiteenlo­pend. Ik ben al nagefloten, andere vrouwen zijn al op hun kont gekletst. Voor sommigen is het zelfs een dagelijkse realiteit. Jasmien Geivers

Via oproepen op hun Instagrampagina @onveiligopstraat ontvingen Jasmien en Fien een golf aan gelijkaardige getuigenissen. “Het engste is dat het iedereen kan overkomen, altijd”, zegt Jasmien. “Zelfs al draag je een dikke winterjas. Tegelijk zijn de verhalen zo uiteenlopend. Ik ben al nagefloten, alsof ik een huisdier was. Andere jonge vrouwen zijn al op hun kont gekletst. Voor sommige vrouwen is ongewenst aangesproken worden een dagelijkse realiteit. Een man kan dan wel zeggen: ‘Mag ik je geen complimentje meer geven?’ Maar als het al de tiende man is die je aanspreekt, begin je je toch een prooi te voelen.”

Quote Als je zelfverde­di­gings­les­sen volgt, geef je aan jezelf toe dat je op een dag aangeval­len zou kunnen worden. Dat is een ongeloof­lijk enge gedachte. Jasmien Geivers

Moet je als vrouw dan maar zelfverdediging leren? Het is een vraag die de minidocumentaire opwerpt. “En een vraag die Fien en ik onszelf ook al gesteld hebben”, zegt Jasmien. “Zoals zoveel meisjes. Maar de drempel om dat te doen is heel hoog. Als je zulke lessen volgt, geef je aan jezelf toe dat je op een dag aangevallen zou kunnen worden. Zo’n enge gedachte wíl je niet aan jezelf toegeven. Zou het überhaupt helpen om jezelf wat te kunnen verdedigen in zo’n situatie? Daarnaast voelt het fout en nutteloos om alleen maar de gevolgen van het probleem aan te pakken. Terwijl er aan het probleem zelf niks gedaan wordt.”

In de lessen seksuele opvoeding

Fien en Jasmien hadden gehoopt dat ze door het maken van de minidocumentaire een oplossing voor het probleem zouden vinden. Meer politie op straat, bijvoorbeeld. “Maar dat was naïef. Er is veel meer nodig. Een complete mentaliteitsverandering in de hele maatschappij.” Het probleem weer onder de aandacht brengen, is een begin, zegt Jasmien. “Er moet altijd eerst iets ergs gebeuren voor de media er aandacht voor heeft. Dat is logisch, maar jammer. Veel mannen voelen nog altijd niet aan dat zij meestal het probleem zijn. Als we persoonlijke verhalen blijven delen, komt dat begrip er misschien gaandeweg wel.”

De studentes willen ook middelbare scholen aanschrijven, in de hoop dat hun minidocumentaire deel van het curriculum zou kunnen worden. “Het onderwerp past perfect binnen de lessen seksuele opvoeding. Voor meisjes én jongens. Ondertussen bouwen we ook verder aan onze community op Instagram. Misschien kunnen we het onderwerp zo blijven aankaarten, en meer bespreekbaar maken.”

“Ik denk dat elk meisje een verhaal heeft”, zegt Rosie in de film. “Het ene verhaal zal groter zijn dan het andere, maar als vrouw word je op straat altijd aangesproken. Altijd.”

Lees ook: