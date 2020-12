Ontvriend jij ook mensen met een andere mening op sociale media? Relatietherapeut geeft advies

2020 was hét jaar bij uitstek om een mening te hebben. Van het coronavirus, de bijhorende maatregelen en het vaccin, tot Trump en Black Lives Matter. Er was heel wat om over na te denken - en dus ook heel wat om over te discussiëren. Daarnaast hadden we meer tijd dan ooit om te surfen, reageren en debatteren. Volgens een onderzoek van Digital Third Coast mondde dat niet zelden uit in online ruzies tussen vrienden en zelfs tussen familieleden. “We moeten leren beseffen dat onze waarheid niet dé waarheid is," zegt relatietherapeut Chloé De Bie.