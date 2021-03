Olga Leyers en haar vriendinnen over een generatie die weet wat ze wil: “Je eigen keuken, je wasmachine, je bed opmaken? Het is als met de Barbies spelen maar dan in het groot”

“Ik voelde me een tijd geleden echt slecht”, vertelt Olga in het interview dat je dit weekend in Nina en op nina.be leest. “Ik was down, weende vaker dan anders. (wrijft in haar oog) Ik ben hier trouwens niet aan het wenen, er zit iets in mijn oog! (lacht luid) Ik noem het zeker geen depressie, maar het was wel heel onaangenaam. Alsof je plots blind bent voor je eigen geluk. Pas toen ik het probleem kon benoemen, ging ik me beter voelen. Twee jaar geleden zuchtte ik alleen maar: waarom voel ik me zo slecht, wat is dat toch met mij …? Nu weet ik: Olga, stap gewoon naar buiten, maak een wandeling en weg ermee. Die kracht vinden is belangrijk. Ik ben ooit met iemand gaan praten, want ik dacht dus écht dat er van alles mis was met me. Ik somde alle symptomen op. En die mens zei: ‘Ik kan niks voor je doen. Je bent gezond. Dit is gewoon … het leven.’ Toen ik er buiten stapte, dacht ik in eerste instantie: ‘Awel, merci, hier heb ik niks aan.’ Maar sindsdien is het alleen maar bergop gegaan. De kortste therapie ooit!”