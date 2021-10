"Oh nee, vond die mij wel tof?" Neuropsycholoog legt uit waarom je zo vaak onzeker bent na een eerste ontmoeting

Neuropsy­cho­loog legt uit hoe je je aantrek­kings­kracht kunt vergroten: “Er zijn een aantal universele uiterlijke factoren waar we massaal voor vallen”

6 augustus Ware schoonheid zit vanbinnen. En dat mag je letterlijk nemen, want wie of wat we mooi vinden wordt grotendeels bepaald door onze herseninhoud. Al spelen échte knappe koppen daar slim op in, met dank aan inzichten uit de neuropsychologie. Beauty en brains gaan dus wél samen. Neurowetenschapper Arnaut Aubert onthult welke aspecten van ons uiterlijk de meeste aandacht opeisen en onze beautyredactrice geeft tips om elk aspect goed uit te spelen. “De belangrijkste kenmerken situeren zich binnen de zogenaamde social triangle.”