‘Oceaantherapie’: speciale retreats zetten in op de kracht van de zee om mentale welzijn te boosten

Voor wie er doorheen zit, kan de zee soelaas bieden. Dat is wat aanhangers van ‘oceaantherapie’ geloven. In Frankrijk organiseert influencer Santa Mila nu ‘Ocean Therapy-retraites’ en ook in Nederland kan je al surfend je hoofd leren leeg te maken. “Het water kalmeert me. Ik zou er uren naar kunnen kijken. Het hypnotiseert.”

De Franse Laure Bawejski, online bekend als Santa Mila, is zo'n beetje het boegbeeld van oceaantherapie. In 2019 bracht ze er haar boek ‘Ocean Therapy’ over uit. Ondertussen maakt de kersverse mama er ook de podcast ‘Ocean & Happiness Therapy’ over, te beluisteren op Spotify, en organiseert ze ‘Ocean Therapy Retreats’ aan de kusten van Marokko, Spanje en Frankrijk. Haar 19.000 volgers op Instagram kunnen het alleszins smaken.

“Ik voel diep in mij dat ik het nodig heb om dicht bij de oceaan te zijn”, schrijft ze in haar boek. “Het water kalmeert me. Ik zou er uren naar kunnen kijken. Het hypnotiseert. In verbinding zijn met die reus van water heeft een macht over me. Het geeft me een ongelooflijk gevoel van energie en tegelijkertijd van ontspanning.”

Yoga met zicht op zee

Haar Ocean Therapy Retreat beschrijft ze als een “welzijnsverblijf aan de oceaan”, telkens met maximum tien personen. “Je geniet van de voordelen van de zee en leert voor jezelf te zorgen, door opnieuw te verbinden met de natuur, sport (yoga, surfen, kitesurfen), voeding, groene workshops en meditatie.” Het prijskaartje: zo’n 680 euro voor vier dagen.

Even googelen leert ons dat wie wil, ook in Nederland een portie ‘oceaantherapie’ kan krijgen. Al komt het daar vooral in de vorm van surftherapie. Er is ‘Surfivor’ dat surftherapie organiseert voor veteranen en hulpverleners met PTSS (posttraumatische stressstoornis). Er zijn de sessies van ‘Studio Liefde’, naar eigen zeggen goed voor wie onder meer met AD(H)D, autisme, depressie of een burn-out worstelt. En zo vind je nog wel meer initiatieven.

Kijken, voelen, luisteren

Het is geen onzin, schrijft de Britse onderzoekster Deborah Cracknell in haar boek ‘De zee, een therapie voor ons welzijn’. Zij neemt al twintig jaar onder de loep hoe de zee invloed uitoefent op de gezondheid en het welzijn van de mens.

Genoeg studies onderschrijven dat de oceaan helend werkt, stelt zij. Zo is vastgesteld dat kijken naar water je stemming verbetert en voor kalmte zorgt in tijden van stress of cognitieve uitputting. In contact komen met water doet hetzelfde. Studies tonen bijvoorbeeld dat flotatie-therapie mensen met fysieke en mentale problemen kan helpen. Wie een tijd in een floatingbad vertoeft, met een hoog gehalte aan Espsom-zouten en magnesium, vertrekt met minder cortisol (het stresshormoon, red.), een lagere bloeddruk en een beter welzijn. Luisteren naar het geluid van water of van zeedieren werkt dan weer even ontspannend en kan je helpen bij het inslapen.

Zo doe je het zelf

Zelf aan oceaantherapie doen bij een stukje zee in je buurt? Cracknell lijst in haar boek een paar simpele manieren op om het helende effect van de zee te vergroten.

1. Oefen mindfulness: zet op het strand je telefoon op vliegtuigstand en doe je schoenen uit. Concentreer je op het moment en verlies jezelf niet in je gedachten. Prikkel je zintuigen door je mond te openen om de lucht te ‘proeven’, je te concentreren op een geluid dat je aangenaam vindt, kiezels en schelpen te verzamelen of het zand tussen je tenen te voelen.

2. Speel: waan je even weer een kind en maak een zoutwaterplas of een zandsculptuur. Zulke activiteiten maken je nieuwsgierig en stimuleren je creativiteit en je band met de natuur.

3. Adem: zeelucht is rijker aan zuurstof en zou stress verminderen, emoties reguleren en slaap bevorderen. Ga zitten op een rustige plek en adem een paar keer bewust diep in en uit.

4. Neem een zonnebad: laad ondertussen ook je vitamine D op. Wel goed zonnecrème smeren natuurlijk.

