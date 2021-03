Nu Meghan Markle openlijk praat over haar donkere gedachten: wat doe je als je bezorgd bent om iemand?

“Een tijdlang kon ik niet luisteren naar muziek omdat het me te droevig maakte”. Lara Chedraoui van Intergalac­tic Lovers blikt terug op een pittig coronajaar

12 februari Het is de Week van de Belgische Muziek. Het uitgelezen moment voor een portie girl talk met een Belgische muzikante. Vandaag: Lara Chedraoui (36), de frontvrouw van Intergalactic Lovers. Ze werd in april geveld door corona en is nog steeds niet volledig de oude. “Als ik in de studio een lied moet zingen, sta ik na enkele minuten te hijgen van ik kan niet meer.” Een gesprek over identiteitscrisissen, een helse revalidatie en een muziekcarrière on hold.