Nostalgie is koning: geruchten over ‘Harry Potter’-reünie. Waarom houden we zo vast aan het verleden? En is dat wel zo onschuldig als het lijkt?

Twintig jaar geleden ging de film ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ in wereldpremière. Vandaag gaan er geruchten dat Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson en de andere Harry Potter-iconen gevraagd zijn voor een eenmalige show in de Warner Brothers Studio Tour in Londen. Dat die vraag er kwam is niet onlogisch, onder andere de ‘Friends’-reünie leerde ons al: we blijven graag in het verleden hangen. Maar is dat wel zo onschuldig als het lijkt? Trendwatcher Tom Palmaerts: “In denken dat het vroeger écht allemaal beter was, schuilt een groot gevaar.”

De tijdcapsule van professor Barabas in de Suske & Wiske-albums lijkt wel in het echte leven geactiveerd te zijn. Als maatschappij laten we ons maar al te gewillig terugkatapulteren naar het verleden. In het design neemt de midcenturystijl al enkele jaren de bovenhand en is vintage meer dan ooit gegeerd. De mode doet niet onder, met de enorme populariteit van tweedehandswinkels en winkelrekken die volhangen met kleren die refereren aan vroegere glorieperiodes.

Ook in onze popcultuur wordt duchtig in de achteruitkijkspiegel geloerd. De reboot van Sex and the City speelt in op ons ninetiessentiment. Idem met de reünie van Friends, en de potentiële samenkomst van de ‘Harry Potter'-cast. Journalist Peter Van Camp schreef met ‘Kinderen van Zeppos’een boek over de magische jeugdfeuilletons van de BRT. Prinses Diana met haar eightieskapsels en bijpassende pofrokken zijn niet uit de picture te slaan, met nu ook een musical op Netflix. En zelfs de seventiesiconen van ABBA, die een reünie altijd afzwoeren, komen na veertig jaar opnieuw met een album. De retromania is compleet.



Van alle tijden

Waar komt die enorme zucht naar vroeger toch vandaan? En waarom zijn we zo vatbaar voor die nostalgie? “In de eerste plaats is nostalgie van alle tijden”, weet Tom Palmaerts van trendbureau Trendwolves. “Het is een heel menselijke en krachtige emotie. Bepaalde geuren, kleuren of geluiden kunnen ons triggeren en onze gedachten plotsklaps naar een periode brengen uit het verleden en ons met een warm gevoel overladen. Dat kan gaan van een vakantie aan zee als kind of een gerecht dat je altijd at bij je grootouders tot een afgebroken relatie.”

Quote Elk jaar zie je ook in Spotify-analyses dat mensen heel erg vasthangen aan muziek die ze gekend hebben als tiener en jonge twintiger. Tom Palmaerts, Trendwatcher

Misschien het beroemdste nostalgische moment aller tijden is wanneer de verteller uit Marcel Prousts roman ‘Du côté de chez Swann’ een madeleine eet, en daardoor getransponeerd wordt naar zijn kindertijd. Zelf kent Palmaerts dat gevoel ook goed. “Ik ben een jonge veertiger en zodra ik de eerste noten van een Nirvanasong hoor, word ik bevangen door een gelukzalig gevoel. Ik kan dat gevoel niet vastpinnen op één bepaald moment, maar het doet me glimlachen. Iedereen zal dat wel herkennen. Elk jaar zie je ook in Spotify-analyses dat mensen minder naar nieuwe muziek luisteren en heel erg vasthangen aan muziek die ze gekend hebben als tiener en jonge twintiger. Of je nu veertig of tachtig bent.’

Remedie tegen onzekerheid

De Britse schrijfster Angela Carter schreef ooit over nostalgie dat het de ondeugd van de ouderen van dagen is. Dat vooral zij met een rijkgevuld leven achter de rug mijmerend terugdenken aan hoe het vroeger was. Maar dat klopt niet. Nostalgie is niet alleen van alle tijden, het is ook van alle leeftijden.

“We zien het vandaag de dag in alle generaties terug. Jongeren zijn zelfs nostalgisch naar een tijd die ze zelf nooit bewust hebben meegemaakt”, aldus Palmaerts. “De jaren tachtig en negentig heeft Gen Z niet beleefd, maar ze zijn er geobsedeerd door. Aan de ene kant maakt het internet het mogelijk dat zij veel meer in contact komen met muziek, beelden, series en mode uit een nabij verleden. Kijk maar naar hoe succesvol tweedehandsmode is bij de jongeren. Door de overdaad aan informatie, data en entertainment grijpen ze ook vaker terug naar een aantal klassiekers. Dat zie je aan oude films of series die in een nieuw jasje gestoken worden.”

Quote Algemeen zou je kunnen stellen dat nostalgie voor alle generaties een soort verlangen is naar meer eenvoud, zekerheid en geluk. Tom Palmaerts, Trendwatcher

“Als antireactie op de immense hoeveelheid schermtijd van jongeren nu gaan ouders ook meer belang hechten aan gezamenlijke kwaliteitsmomenten en spelen ze al eens een oud gezelschapsspel of kijken ze naar Disneyfilms samen. Verder speelt ook de onzekerheid en de chaos waarin we leven een grote rol, net als het gevoel dat we het met minder moeten doen. Nostalgie refereert dan aan een periode waarin het misschien eenvoudiger was om jong of rebels te zijn. Algemeen zou je kunnen stellen dat nostalgie voor alle generaties een soort verlangen is naar meer eenvoud, zekerheid en geluk.”

Giftig voor maatschappij

Meer geluk en innerlijke rust. Daar kan niemand wat op tegen hebben. En niemand die zal beweren dat de comeback van de vier popgoden uit Zweden rampzalige gevolgen zal hebben voor de maatschappij. Toch kan nostalgie ook zijn kwalijke effecten hebben, waarschuwt Palmaerts. “Er bestaat een diepere en negatievere vorm van nostalgie, waarbij we, weg van de hypes en de trends, dat gevoel van vroeger halsstarrig weer proberen te creëren. En daarmee bedoel ik niet in één keer de hele ‘Police Academy’-reeks erdoor jagen, maar denken dat het vroeger écht allemaal beter was.”

Quote Ik raad jongeren altijd aan om eens met hun grootou­ders te praten over hoe het vroeger was. Dat was totaal niet zo idyllisch als we het ons nu voorstel­len. Tom Palmaerts, Trendwatcher

Tom Palmaerts: “Daarin schuilt een groot gevaar. Dat hebben we op politiek vlak gezien met ‘Make America Great Again’ en de brexit: een verlangen om terug te keren naar een eenvoudigere samenleving. Alleen loopt die redenering op twee punten mank. Ten eerste was het vroeger niet beter. Dankzij innovatie en wetenschap is de mens er enorm op vooruitgegaan. Ik raad jongeren altijd aan om eens met hun grootouders te praten over hoe het vroeger was. Dat was totaal niet zo idyllisch als we het ons nu voorstellen. Het beeld dat je krijgt is door een nostalgisch gevoel vertekend. De emotie die je ervaart door naar een bepaald nummer te luisteren, is een abstracte emotie en dat moment in je hoofd heeft eigenlijk nooit echt bestaan.”

Tom Palmaerts geeft een concreet voorbeeld. “Als ik eventjes gelukkig word van de eerste noten van ­Nirvana, dan kan ik dat moment onmogelijk echt vastgrijpen en reconstrueren. Want in die periode was ik misschien ook niet zo’n goede leerling of had ik liefdesverdriet. Er zijn dus veel ­aspecten aan nostalgie die je verwaarloost op het ­moment dat je het ervaart. Het is een heel complexe en gevaarlijke tendens als een maatschappij steeds nostalgischer wordt.”

Quote Ik begrijp dat nostalgie verkoopsma­tig interes­sant kan zijn voor een merk, maar aan de andere kant kan die emotie heel fout worden ingezet. Tom Palmaerts, Trendwatcher

Dat veruitwendigt zich in het begin in kleding, symboliek en beelden, maar kan snel omkeren in een giftige situatie, aldus Palmaerts. “Ik begrijp dat nostalgie verkoopsmatig interessant kan zijn voor een merk, maar aan de andere kant kan die emotie heel fout worden ingezet. Mensen zijn gevoelig voor nostalgie. Het is makkelijk om daar misbruik van te maken vanuit een visuele cultuur.’

Stilstaan is achteruitgaan

En niet alleen dat. Nostalgie kan bovendien innovatie tegenhouden. Stilstaan is achteruitgaan, en vice versa. Tom Palmaerts: “Een ­bedrijf dat naar een betere toekomst zoekt vanuit innovatie heeft in mijn ogen ­potentieel de volgende tien jaar meer toekomstwaarde dan een bedrijf die in het verleden blijft hangen. Met alle respect voor de VRT, maar ook zij zullen wel weten dat ze niet eindeloos F.C. De Kampioenen kunnen blijven herhalen. Natuurlijk vernieuwen zij ook, omarmen ze technologieën en experimenteren ze met andere media, maar dat móét. Als je louter vanuit ‘vroeger was het beter’ werkt, dan ga je op korte termijn veel mensen aanspreken, maar op lange termijn raak je in de problemen.”

Al hoeven nostalgie en innovatie elkaar niet per definitie uit te sluiten. Het zijn twee evoluties die naast elkaar bestaan, soms ook elkaar voeden. ­“Kijk maar naar mensen die hard inzetten op vernieuwende ideeën. Ik denk dat ook zij soms nood hebben aan momenten van reflectie. De zoektocht naar eenvoud kan een erg knappe innovatiechallenge met zich meebrengen.”

Leve het futurisme

Dan rest alleen nog de vraag of we met zijn allen niet in overdrive gaan met al die knipogen naar een vergane tijd. Hebben we zo weinig inspiratie dat we telkens moeten teruggrijpen naar wat we al kennen? En wat met de toekomst? “Je kan lezingen van mij vinden van tien jaar geleden waarin ik een pleidooi hou om nostalgie in de mode en design af te schaffen. Ik vecht er al lang voor”, benadrukt Palmaerts. “Aan de ene kant snap ik dat verlangen naar vroeger, aan de andere kant zou ik graag hebben dat we als mens en als maatschappij vooruitdenken. Mijn boodschap is altijd dezelfde geweest: het verleden was echt niet oké, en de toekomst waarschijnlijk ook niet. Alleen kunnen we aan dat laatste nu nog van alles gaan doen.”

“We zouden eigenlijk met zijn allen meer futurisme moeten omarmen in plaats van nostalgie. Dat zou ook een vak moeten worden op school, en niet alleen geschiedenis. In nostalgie zit de reflex van het dromen van het verleden, maar hoe kunnen we ­positief dromen van de toekomst?”

Quote We zitten met een heel negatief ­verhaal over de toekomst, zelfs als je je daar niet zo bewust van bent. Tom Palmaerts, Trendwatcher

“Vandaag focussen we vooral op het mindere. Tegen onze kinderen zeggen we dat ze waarschijnlijk geen auto meer zullen hebben, maar deelauto’s. Dat ze waarschijnlijk minder kunnen reizen en geen huis meer zullen kopen, want de prijzen worden zo duur. En zoveel geld zullen ze ook niet verdienen, want de put in de begroting moet gedicht worden. We zitten met een heel negatief ­verhaal over de toekomst, zelfs als je je daar niet zo bewust van bent. Dat zou ik willen counteren met een positief toekomstdoel waarvoor we allemaal willen werken en vechten.”En misschien is dan de vraag: wat zou er nostalgisch zijn in 2050 en 2100? Welk erfgoed en welke ideeën creëren we vandaag waaraan we ooit nog nostalgisch zullen terugdenken? Dat heet ‘future nostalgia’. Een heel interessante gedachtegang.’

Laat dat misschien de grote les zijn: blik vooral vooruit, en niet achteruit. Of toch niet te veel. Want nostalgie is zoals alcohol: het kan bedwelmend zijn en je in een roes brengen, maar je kan het beter met mate gebruiken.

Lees ook: