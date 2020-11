Non-binaire Belgen over voorstel van overheid om derde geslacht in te voeren: “Geslacht X? Er is zoveel variatie binnen die letter die je niet kan vatten”

De MorgenDe regering zoekt een oplossing voor de identiteitskaarten van non-binaire mensen. Het idee ligt op tafel om een derde geslacht ‘X’ in te voeren voor zij die zich noch als man, noch als vrouw identificeren, zei minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vorige week. Een andere optie is om de hele gender- of geslachtsaanduiding te laten vallen. Wat vinden non-binaire mensen daar zelf van? Yorick (21), Arlo (26) en Inke (23) geven hun mening. “Met die X sturen we een signaal: ‘Je kan ons niet meer blijven negeren. Wij bestaan.’” Tegelijk vragen ze zich af of één extra letter niet te kort door de bocht is.