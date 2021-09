NINA-cartooniste Thaïs Vanderheyden: “Sinds een man me op mijn 26ste thuis overviel, ben ik nooit nog zorgeloos”

‘NINA’ is terug, en ook dit jaar tekent cartooniste Thaïs Vanderheyden de illustraties voor het weekendmagazine. De moeder van vier en eigenares van uitgeverij De Limonadefabriek is vaak slapeloos en hoogsensitief, en moest het verlies van zowel haar moeder, vader als broer een plaats leren geven. Nu leeft ze erg bewust, geniet ze van het moederschap en gebruikt ze de late uren om haar creativiteit de vrije loop te laten. “Ik voel alles haarfijn aan: het verdriet van vrienden, de zorgen van anderen. Dat is niet altijd makkelijk.”

“Mocht ik geen kinderen hebben, ik lag elke dag tot de middag in bed. Toen ik nog student was, was dat mijn ritme. Nu sta ik elke ochtend de brooddozen van mijn kinderen te maken. Met veel toewijding, maar makkelijk vind ik het niet.”

Pas wanneer de kinderen in bed liggen, beginnen mijn meest creatieve uren. Dan zonder ik me af in mijn atelier met een glas wijn of een kop thee en werk ik aan de maquettes en illustraties voor mijn kinderboeken. Altijd met goeie muziek erbij. Mijn man Tom is ook een avondmens, maar hij werkt ’s avonds zelden door. Overdag doet hij de praktische zaken rond het uitgeven van boeken en ’s avonds gunt hij zichzelf meer rust. Ikzelf heb een ongezond tekort aan grenzen en heb vaak last van slapeloosheid: ideeën blijven ook ’s nachts malen.”

“Drie jaar geleden begonnen Tom en ik onze eigen uitgeverij, De Limonadefabriek. Uit noodzaak, want ik zat plots zonder werk. Naast het tekenen ligt het ondernemen me ook wel. Alles zelf doen: drukkers zoeken, distributie, marketing. En dat lukt. Geld is nooit mijn belangrijkste drijfveer, passie is dat wel. We gaan mijn boeken niet in China drukken omdat dat toevallig een halve euro goedkoper zou zijn.”

Prikkels en plannen

“Volgens mij ben ik hoogsensitief. Ik ben er nooit op getest. Ik kom uit de generatie die zei: ‘’t Is een gevoelige.’ Ik voel alles haarfijn aan: het verdriet van vrienden, de zorgen van anderen. Dat is niet altijd makkelijk. Vandaar dat ik zo geniet van de uren zonder veel prikkels.”

“’s Avonds voel ik me ook het meest geconnecteerd met de wereld. Ik denk dan aan hen die in een andere tijdzone leven, aan andere gezinnen. De verhalen over Afghanistan houden me enorm bezig. Vooral de kinderen daar. Mocht ik meneer Tesla zijn, ik zou niet naar de maan reizen, ik zou me bezighouden met het bouwen van tiny houses. Ik leef zo bewust mogelijk: we hebben een elektrische auto, we recycleren en gaan voor een regenwaterput in de tuin. Het staat nu al vast dat wanneer mijn kinderen ouder zijn ik me ga opgeven als urgente pleegouder voor kinderen in nood. Geen zwart gat voor deze helikoptermama.”

Groot verlies

“Mijn vader is overleden toen ik zes jaar oud was, en mijn broer op mijn vijftiende. Dat was heftig. Niet alleen voor mezelf, ons gezin bestond al snel alleen uit mijn moeder en ik. Daarenboven waren we ook nog eens in de rouw. Mijn mama was al ziek toen ik in Leuven ging studeren, ze had terminale kanker. Ik herinner me een avond waarbij ik geen vervoer had en niet kon gaan fuiven. Dus bleef ik thuis in Brugge bij haar. Ze draaide de hele avond plaatjes – ze had een geweldige jazzcollectie – en ze maakte gin-fizz, haar specialiteit. We dansten met de kristallen glazen in onze handen op de muziek door de woonkamer.”

“We hebben nog een paar zulke avonden gehad voor ze stierf. Het waren de enige momenten dat ik me geen kind van haar voelde, maar een vriendin. Ik mis dat. Ik luister nu nog graag naar jazz. Ken je ‘Take Five’ van Dave Brubeck? Of de ­vrolijke pianojazz van Wynton Kelly? (zet het eerste nummer op) Ik heb het met mijn moeder trouwens nooit gehad over het feit dat ze terminaal was. Ik wilde haar dat gunnen. Ik voelde wel aan alles dat ze in mij geloofde, dat ze ervan overtuigd was dat ik het zou redden. Ook daar pieker ik ’s avonds weleens over: stel dat ik wegval en mijn kinderen het alleen moeten redden?”

Nooit meer zorgeloos leven

“Nadat mijn mama overleed, heb ik een zevenjarige periode gehad waarin ik alleen overleefde. Toen heb ik nul tekeningen ­gemaakt. Ik ging ook een tijd veel op café. Eén keer, zo rond mijn 26ste, liep het net niet verkeerd af. Na een toneelvoorstelling wilde ik mijn appartement binnengaan toen ik werd overvallen door een man. Hij hield een vuurwapen tegen mijn hals en het was me meteen duidelijk dat hij niet mijn computer wilde, maar mij. Hij bewerkte me met pepperspray en drong mijn appartement binnen, maar ik heb me zo hevig verzet dat ik mijn buren alarmeerde. Robert Long (Nederlandse zanger en schrijver, red.) woonde toen onder me met zijn vriend, en zij kwamen me te hulp, waarop de man is gevlucht.

Mijn aanvaller heeft maanden in voorhechtenis gezeten, maar hij is vrijgesproken. Sindsdien ben ik nooit nog zorgeloos. Hij gaf me levenslang. Als ik alleen thuis ben, wordt alles nog altijd hermetisch afgesloten. Ik had er tot dan toe nog nooit bij stilgestaan dat er ook slechte mensen op de wereld rondlopen. Gelukkig ben ik geboren met een grote mond. Die heeft me toen gered.”

Wie is Thaïs? • NINA-cartooniste en mama van vier

• 45 jaar, geboren op 15 maart 1976

• getrouwd met uitgever en producer Tom Vekemans, samen hebben ze vier kinderen: Bob (13), Morris (11) en de tweeling Pepa en Colette (6)

•‘Bas & Klara’ ligt nu in de winkel

• slaapt gemiddeld te weinig: zo’n zes uur per nacht

• gaat meestal slapen rond 1 uur

