Nieuwe TikTok-filter ‘ontspiegelt’ je gezicht en dat is shockerend voor velen: “Ik haat deze trend. Ik voel me zo lelijk”

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, waarom belieg je me constant? Dat denk je als je de ‘inverted’-filter op videoapp TikTok gebruikt. De filter toont je hoe je gezicht eruitziet als het niét gespiegeld wordt en dat is schrikken voor velen. Vooral omdat het ook pijnlijk duidelijk maakt wie zich wel en niet gelukkig mag prijzen met een symmetrisch gezicht.

Op sociale medium TikTok zorgt de nieuwe filter ‘inverted’ voor een tsunami aan filmpjes van mensen die hun gezicht ‘ontspiegelen’. Het snufje technologie is niet nieuw: er bestonden al gelijkaardige filters voor Snapchat en Instagram en op iPhones met iOS 13 kan je een selfie ook ‘flippen’. Wat wel nieuw is: hoe duidelijk het nu is dat zo’n ‘ontspiegel-filter’ enorm schadelijk kan zijn voor je zelfbeeld.

Het blootstellingseffect

Reacties zijn vaak gelijkaardig. Een geshockeerde ‘zie ik er zó uit in het echt?’ Want het gezicht dat wij in de spiegel zien, is niet het gezicht dat de buitenwereld ziet. Daarom schrikken we ook, want we zijn heel erg vertrouwd met ons spiegelbeeld en niet met ons ‘echte’ gezicht.

Dat is trouwens een wetenschappelijk aangetoond fenomeen: het ‘blootstellingseffect’. Dat zegt dat we altijd datgene verkiezen waar we het meest vertrouwd mee zijn. In het geval van ons uiterlijk is dat ons spiegelbeeld. Een studie in de jaren zeventig aan de universiteit van Wisconsin bewees dat we ons ‘ontspiegeld’ beeld daarom maar niks vinden. Proefpersonen die foto’s te zien kregen van hun gespiegelde en van hun ‘echte’ gezicht, verkozen altijd de foto waarop ze gespiegeld stonden. Terwijl hun kennissen de ‘echte’ foto het mooist vonden.

De perfectie zelve vs. Quasimodo

Dat is op zich al schrijnend: ons échte gezicht vinden de meesten van ons vreemd en zelfs lelijk. Maar de TikTok-trend met de ‘inverted’-filter voegt daar nog een extra wrang randje aan toe. Sommige gezegende zielen kunnen met het ‘ontspiegel’-effect in de verf zetten hoe symmetrisch hun gezicht is. Voor hen is de shock veel minder groot: hun symmetrische gezicht ziet er bij elk perspectief hetzelfde uit. Ondertussen voelen TikTok-gebruikers met een asymmetrisch gezicht zich slecht: voor hen lijkt hun gezicht, gespiegeld en ontspiegeld, ‘verwrongen’ te zijn.

@rachtastic126

Het filmpje van TikTokster @rachtastic126 is tekenend. De jonge vrouw filmt zichzelf terwijl ze haar gezicht ontspiegelt. Naast haar: de video van een man met een compleet symmetrisch gezicht. Hij lijkt de perfectie zelve, zij nu opeens een Quasimodo-type. “Ik haat deze trend, ik voel me zo lelijk”, schrijft ze. Voor TikTokster @osegoldzebra is haar neus al een tijd het pijnpunt, en ze kijkt uit naar een nosejob. Wanneer haar volgers haar zeggen dat ze dat niet nodig heeft, demonstreert ze met de ‘inverted’-filter hoe ‘scheef’ haar neus wel is.

@rosegoldzebra

‘Zoom dysmorphia’

Het ‘inverted’-fenomeen is ook confronterend op een extra niveau. Het demonstreert nog maar eens dat het niet gezond is om onszelf zo vaak door een technologische spiegel te zien. Selfies, videocalls, Zoom-meetings: tegenwoordig worden we constant via een scherm met ons gezicht geconfronteerd. En dat heeft merkbare gevolgen. Wetenschapsjournalist Martijn Peters: “Artsen spreken in het medische vakblad Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine hun bezorgdheid uit over een toenemend aantal patiënten dat een cosmetische ingreep overweegt. Door het vele videobellen zijn ze onzekerder zijn geworden over hun uiterlijk en raken ze gefixeerd op kleine onvolmaaktheden.”

‘Zoom dysmorphia’ heet dit nieuwe fenomeen. “Het probleem is dat je on cam vaak een vervormde versie van jezelf krijgt te zien. Studies hebben aangetoond dat het beeld dat camera’s vanaf 30 centimeter maken, de ogen breder doet lijken, het gezicht ‘afrondt’ en je neus 30 procent groter toont dan hij is.” Iets om in je achterhoofd te houden tijdens al dat skypen, zoomen of experimenteren met de ‘inverted’-filter.

