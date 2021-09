Nieuwe filmtrailer met actrice Natali Broods wil mensen aanzetten om te praten over grensoverschrijdend gedrag

Het is een trieste realiteit, maar de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag zijn talrijk. Dat blijkt ook uit cijfers van Sensoa, het expertisecentrum voor seksuele gezondheid. 64 procent van mensen tussen 16 en 69 jaar maakte al eens seksueel grensoverschrijdend gedrag mee in hun leven. Het gaat om vier op de vijf vrouwen, en één op de twee mannen. Hoge cijfers waarvan je schrikt. Ze komen uit de UN-MENAMAIS-studie, het eerste onderzoek over seksueel grensoverschrijdend gedrag in België dat representatief is voor alle genders en leeftijden.

Waargebeurde feiten

Voor getroffenen is het nog vaak moeilijk om hierover te praten. “Het zit in hun persoonlijke levenssfeer”, reageert Annelies D’Espallier van de Vlaamse ombudsdienst in een interview met VRT. “Zij moeten hun grenzen aangeven en dat is heel moeilijk, want er hangt vaak ook veel van af, zoals een job of een toekomst. Voor organisaties is het moeilijk om erover te communiceren omdat zij beseffen dat ze het op dat vlak beter moeten doen, maar niet altijd goed de weg weten. Ze zijn bang dat dingen in hun gezicht gaan ontploffen, want dit soort meldingen kan in de publieke opinie wel wat vuurwerk opleveren.”

Om mensen aan te zetten om er toch over te praten, lanceert de Vlaamse ombudsdienst een trailer voor de fictieve film ‘NonExistent’. Op de beelden zijn regisseur Hans Herbots en acteurs Wouter Hendrickx en Natali Broods te zien. Zij vertellen dat de film gebaseerd is op waargebeurde feiten, een case van grensoverschrijdend gedrag, maar de film is nooit écht gerealiseerd. De reden: “het verhaal is nooit tot bij ons geraakt, omdat de betrokkenen personen er nooit hebben over willen spreken”, verklaart Herbots. “Er is helemaal geen film, omdat het hoofdpersonage daar nooit mee durven naar buiten komen is”, voegt Hendrickx er nog aan toe.

De boodschap is dus duidelijk, en de Vlaamse ombudsdienst hoopt mensen te ondersteunen om hun verhaal te vertellen over grensoverschrijdend gedrag. De campagne kent trouwens een treffende timing, want deze maand wordt het proces tegen Jan Fabre ingeleid bij de correctionele rechtbank in Antwerpen. De Belgische kunstenaar werd eerder in een open brief door 20 (ex-)werknemers en stagiairs beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

