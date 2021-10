Nieuw kaartspel ‘Levenswensen’ moedigt mensen aan om te praten over hun levenseinde. “Het taboe moet doorbroken worden”

Een gesprek beginnen over het einde van je leven: hoe doe je dat in hemelsnaam? Geen onderwerp dat zo moeilijk is om over te praten als de dood. Daarom heeft de Christelijke Mutualiteit (CM) een kaartspel bedacht: Levenswensen. De kaarten moeten het makkelijker maken om zo’n conversatie op gang te trekken.

Wat betekent levenskwaliteit voor jou? Hoe sta je tegenover euthanasie? Wens je nog zware behandelingen te ondergaan die je leven met enkele maanden kunnen verlengen? Of op welke plek wil je het liefst verzorgd worden en waar wil je overlijden? Het zijn diepzinnige vragen waar mensen niet snel een antwoord op kunnen formuleren. Meer zelfs, wie gezond is, zal mogelijk niet de noodzaak voelen om deze onderwerpen aan te snijden.

“Erover praten is niet altijd even makkelijk”, weet ook Charlèss Dupont, onderzoekster bij de End-of-Life Care onderzoeksgroep die al jaren communicatie over het onderwerp bestudeert. “Maar het is goed om tijdig na te denken over beslissingen over zorg aan het einde van het leven.” CM-voorzitter Luc Van Gorp knikt: “Iedereen kan plots ernstig ziek worden of een zwaar ongeval krijgen. Het is belangrijk dat jijzelf, maar ook mensen uit je omgeving, familieleden, vrienden en zorgverstrekkers op dat ogenblik weten welke zorg jij wel of niet meer wenst te ondergaan.”

Eigenlijk weten we allemaal dat kennis hierover ontzettend belangrijk is, maar een gesprek over je levenseinde aanknopen is o zo moeilijk. Daarom ontwikkelde de CM een kaartspel, in samenwerking met End-of-Life Care Onderzoeksgroep, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit van Gent (UGent). Het doel: de communicatie bevorderen. Concreet helpen de levenswenskaarten mensen op voorhand na te denken en te praten over de zorg die ze wensen als - verwacht of onverwacht - het levenseinde nadert.

39 kaarten

In totaal zijn er 39 kaarten, waaronder twee jokers. Op de andere 37 kaarten staan korte uitspraken zoals ‘Geen pijn hebben’, ‘Zelf kunnen kiezen wanneer en hoe ik sterf’, ‘Een arts hebben die me goed kent als persoon’ of ‘Mijn familie niet tot last zijn’. Je kan het kaartspel alleen gebruiken, of met je naasten of zorgverstrekkers. Het is de bedoeling dat je de kaarten sorteert naargelang hoe belangrijk je ze vindt. Vervolgens kan je voor jezelf bepalen welke stappen je kan zetten om de uitspraak op de kaarten die jij het belangrijkste vindt te realiseren. Als er nog iets ontbreekt aan het stapeltje, kan je dat toevoegen met een post-it op de joker.

Ook sommige andere landen maken al gebruik van een soortgelijk spel. Met succes, volgens de onderzoekers. “We hebben de levenswenskaarten aan onze Vlaamse context aangepast”, zegt professor Lieve Van den Block van de End-of-Life Care Onderzoeksgroep. “Door de ontwikkeling van de kaarten mee te initiëren, wil onze onderzoeksgroep helpen om het taboe te doorbreken.”

De levenswenskaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar in de Goed-thuiszorgwinkel, apotheek en webshop.

