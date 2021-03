“Niet weglachen, niet terugkaatsen”: zo neem je complimenten het best in ontvangst op Complimentendag

Ik zie je graag: waarom je dat vaker moet zeggen tegen je vrienden (en zeker nu!)

30 juli I’ll be there for you. Bij ‘Friends’ weten ze het maar al te goed: tonen dat je elkaar graag hebt, is de basis van een goeie vriendschap. En in tijden van kleinere bubbels en corona is het belangrijker dan ooit. Klinisch psycholoog en relatietherapeut Chloé De Bie houdt daarom, op de Internationale dag van de Vriendschap, een pleidooi om tegen je vrienden wat vaker ‘ik zie u graag’ te zeggen.