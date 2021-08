Neuropsycholoog legt uit hoe je je aantrekkingskracht kunt vergroten: “Een volle teint een universeel kenmerk van schoonheid”

Waarom smelten we allemaal voor de blauwe kijkers van Leonardo DiCaprio (anno Titanic, iets minder anno The Revenant), zijn we jaloers de lippen van Angelina Jolie of het figuur van Kim Kardashian? Waarom vallen we voor de charme (lees: kaaklijn) van Brad Pitt? En hoe komt het dat de lach van Julia Roberts wereldwijd harten verovert? Simpel: onze hersenen zijn daartoe voorgeprogrammeerd. Klinkt als een flauw excuus van de gemiddelde ‘Temptation Island’-deelnemer, maar wij, mensen, zijn wel degelijk biologisch voorbestemd om bepaalde uiterlijke kenmerken aantrekkelijk te vinden.