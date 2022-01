“Narcisme is een veelvoorkomende persoonlijkheidstrek.” Zo ontdek je of je zelf narcistische trekken hebt

Zelfbewondering is van deze tijd. ­Kinderen leren van jongs af te schitteren, ­volwassenen delen selfies bij de vleet. En dat is allemaal niet zo onschuldig als het lijkt, want volgens experts leven we in een kweekvijver voor narcisme. Ontwikkelingspsycholoog Eddie Brummelman maakt een onderscheid tussen twee soorten narcisme en vertelt hoe belangrijk opvoeding in die kwestie is. Seksuologe Goedele Liekens deelt hoe je als buitenstaander een narcist kan herkennen. “Met steekjes onder water probeert een narcist je zelfvertrouwen subtiel te ondermijnen.”