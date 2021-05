Nancy Vermeulen leidt ruimtetoeristen op: “Ik ga niet slapen zonder dat ik de sterren gezien heb”

OPROEP. Heb jij een bijzonder verhaal over je borsten?

7 april Voor een nieuwe reeks over borsten is NINA op zoek naar getuigenissen. Heb jij een straf verhaal over je borsten, omdat je een aandoening hebt, een operatie onderging of noem maar op? Zorgen je borsten voor irritaties, grote of kleine problemen, puur geluk of vraagtekens? NINA wil het graag horen.